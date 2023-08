Il campionato inizia nel migliore dei modi per il Bayern che vince 4-0 in casa del Werder Brema. Al debutto in Bundes, Kane è subito protagonista con un assist per il primo gol Sane, autore di una doppietta, e la rete del momentaneo 0-2. Nel recupero arriva il poker del classe 2005 Tel, entrato proprio al posto dell'attaccante inglese. Pavard, obiettivo di mercato dell'Inter, è rimasto tutto il match in panchina