Sadio Mané, arrivato dal Liverpool per 32 milioni di euro, è stato il grande colpo del Bayern Monaco in questo inizio di calciomercato. Nonostante la cifra spesa e il curriculum del giocatore, il senegalese non è tra i primi 10 acquisti più costosi della storia del club tedesco. In testa c'è un difensore francese, così come sul gradino più basso del podio. Di seguito, la lista dei 20 calciatori più pagati dalla società bavarese