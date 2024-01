Prima sconfitta casalinga in Bundesliga dopo otto mesi per il Bayern Monaco battuto 1-0 dal Werder Brema a cui per vincere basta la rete nella ripresa di Weiser. Bavaresi a secco in casa dopo 4 anni e Werder che torna a vincere con il Bayern dopo 16 anni in Bundesliga. A godere è anche il Bayer Leverkusen, che ieri ha vinto 3-2 a Lipsia e ora è primo con 48 punti e +7 sul Bayern che però ha una partita in meno. Lo Stoccarda è terzo con 34 punti, seguito da Lipsia e Borussia Dortmund a quota 33