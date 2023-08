Il Bayern Monaco, ancora senza Pavard (il difensore vuole l'Inter e non è stato convocato, con i nerazzurri in attesa del via libera del club bavarese), ha battuto 3-1 l'Augsburg nella 2^ giornata di Bundesliga, portandosi in testa alla classifica a punteggio pieno insieme con Union Berlino, Leverkusen, Friburgo e Wolfsburg. Grande protagonista Harry Kane, autore della prima doppietta nel campionato tedesco

