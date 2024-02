La crisi si accentua, per il Bayern Monaco, che sta vivendo il peggior periodo della sua storia recente fatta di titoli in Bundesliga conquistati uno in fila all'altro. Sono 11 consecutivi, finora, ma mai come in questa stagione sembra arrivato il momento in cui i bavaresi dovranno abdicare. Nell'anno in cui il Bayer Leverkusen non sbaglia un colpo, infatti, la squadra di Tuchel è arrivata a infilare la terza sconfitta di fila (considerando anche il ko in Champions con la Lazio), cadendo 3-2 sul campo del Bochum che naviga a metà classifica. Ko che, in campionato, arriva dopo quello nello scontro diretto proprio contro il Leverkusen. E così, adesso, la vetta si allontana: -8.