Continua il rendimento impressionante del Bayer Leverkusen in Bundesliga: la squadra di Xabi Alonso vince il derby del Reno contro un Colonia rimasto in 10 dopo 14' per l’espulsione di Thielmann. Nel primo tempo Frimpong trova il tap-in vincente del vantaggio. La squadra di Schultz sfiora il pareggio nella ripresa con una conclusione di Adamyan che bacia il palo. Grimaldo segna poi la seconda rete. Il Bayer si porta così a +10 sul Bayern che non è andato oltre il pareggio contro il Friburgo

LA CLASSIFICA