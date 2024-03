Le squadre che hanno completato un'intera stagione senza sconfitte

Oggi alle 15.30 il Bayer Leverkusen sfida il Colonia live su Sky Sport Max e in streaming su NOW per volare a +10 sul Bayern Monaco e mantenere intatta l'imbattibilità. La squadra di Xabi Alonso è l'unica nei top cinque campionati a non aver mai perso e potrebbe diventare la prima in Germania a completare un'intera stagione senza sconfitte. Considerando l'intera storia dei top 5 campionati solo in sei ce l'hanno fatta

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT