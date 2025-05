Il Bayern dovrà aspettare ancora per laurearsi aritmeticamente campione di Germania. La squadra di Kompany impatta 3-3 sul campo del Lipsia al termine di una gara in cui è stato capace di rimontare dallo 0-2 al 3-2, prima di subire il pari nel recupero. I bavaresi sono a +9, con miglior differenza reti, sul Leverkusen (impegnato domani a Friburgo). In caso di mancato successo della squadra di Xabi Alonso, il Bayern sarà già campione altrimenti dovrà attendere il prossimo turno

