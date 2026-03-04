Offerte Sky
BundesligaGiornata 25 - venerdì 6 marzo 2026Giornata 25 - ven 6 mar
Fine
Bayern Monaco
Díaz L. 33'Laimer K. 45' + 1'Musiala J. 57' (Rig.)Jackson N. 79'
4 - 1
B. M'gladbach
Mohya W. 89'
Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, gol e highlights: poker prima dell'Atalanta

Senza Kane (fuori per problemi a un polpaccio) ci pensa Luis Diaz a trascinare il Bayern Monaco, che regola 4-1 il Borussia Moenchengladbach nell’anticipo della 25^ giornata di Bundes. Il colombiano sblocca il match, poi completano l’opera Laimer, Musiala su rigore e Jackson. I bavaresi volano a +14 sul Dortmund (con una gara in meno) e possono ora concentrarsi sull’ottavo di finale di Champions League contro l’Atalanta (andata martedì 10 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

