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BundesligaGiornata 28 - sabato 4 aprile 2026Giornata 28 - sab 4 apr
Fine
Friburgo
Manzambi J. 46'Höler L. 71'
2 - 3
Bayern Monaco
Bischof T. 81', 90' + 2'Karl L. 90' + 9'
Friburgo
Manzambi J. 46'Höler L. 71'
2 - 3 Bayern Monaco
Bischof T. 81', 90' + 2'Karl L. 90' + 9'
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Friburgo-Bayern Monaco 2-3: video, gol e highlights

Grande rimonta del Bayern Monaco sul campo del Friburgo nella 28^ giornata di Bundesliga e vittoria 3-2 al termine di un clamoroso finale. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa passano nella ripresa con Manzambi e trovano anche il raddoppio con Höler al 71'. Quando tutto sembrava deciso, il Bayern reagisce: protagonista il classe 2005 Tom Bischof, che accorcia all'81' e firma la doppietta al 92' per il 2-2. Nel recupero, al 99', arriva il colpo decisivo del giovanissimo Lennart Karl (2008)