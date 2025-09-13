Esplora tutte le offerte Sky
BundesligaGiornata 3 - sabato 13 settembre 2025Giornata 3 - sab 13 set
Fine
Heidenheim
0 - 2
B. Dortmund
Guirassy S. 33'Beier M. 45' + 6'
Heidenheim0 - 2 B. Dortmund
Guirassy S. 33'Beier M. 45' + 6'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Heidenheim-B. Dortmund 0-2: video, gol e highlights

Il Borussia Dortmund, prossimo avversario della Juve nella prima giornata di Champions, dimostra il suo ottimo stato di forma e ottiene il suo secondo successo in campionato, vincendo 2-0 sul campo dell'Heidenheim: i gialloneri giocano in superiorità numerica dal 21' - in virtù dell'espulsione inflitta a Zivzivadze - e si portano in vantaggio con il colpo di testa di Guirassy. Prima dell'intervallo chiude i giochi Beier dopo la gran giocata e assist di Adeyemi

