I bavaresi si confermano campioni di Germania. Il 35^ titolo arriva col 4-2 sullo Stoccarda e il ko di ieri del Dortmund: la squadra di Kompany sale a 79 punti, a +15 sulla seconda quindi irraggiungibile a 4 turni dalla fine. E dire che il Bayern era andato sotto per il gol di Fuhrich, poi sempre nel primo tempo la rimonta -con tre reti in 6 minuti- con Guerreiro, Jackson e Davies. Nella ripresa anche il 32^ gol in campionato di Kane. E a Monaco può partire la festa