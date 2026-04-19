Il Bayern Monaco vince la Bundesliga: le FOTO della festa all'Allianz Arena
Festa all'Allianz Arena per il Bayern Monaco, campione di Germania per la 35^ volta nella sua storia. Tra i protagonisti anche una curiosa mascotte: una statua di pappagallo portata in campo dai giocatori e presente sulle magliette celebrative. Ma perché proprio quella? Tra peluche, famiglie in campo, sorrisi e un Vincent Kompany scatenato... Ecco le immagini più belle
HIGHLIGHTS - IL VIDEO DELLA FESTA - PERCHÈ IL BAYERN MONACO HA 5 STELLE?
- In tribuna si repirava già aria di festa... Alcuni tifosi avevano già la Deutsche Meisterschale in tribuna!
- Vincent Kompany ha trasformato i dubbi iniziali in risultati. Alla guida del Bayern Monaco ha riportato subito il titolo in Germania e costruito una squadra protagonista anche in Europa
- Un cammino vincente per il tecnico belga, che ha imposto il suo stile e rilanciato il Bayern ai massimi livelli.
- Anche la mascotte festeggia con la squadra
- Tra i protagonisti della festa del Bayern Monaco c’è anche una mascotte decisamente insolita: una statua di pappagallo portata in campo dai giocatori.
- Il motivo è curioso: lo scorso anno la squadra aveva festeggiato in un locale dove si trovava proprio quell’oggetto. I giocatori si sono affezionati al pappagallo e il proprietario ha deciso di regalarlo al gruppo, trasformandolo in una vera mascotte della squadra.
- I festeggiamenti continuano sotto la curva
- La festa anche dello staff di Kompany
- 32 gol per il centravanti inglese: basta questo dato per capire che stagione sta facendo l'ex Tottenham.
- La festa con i figli...