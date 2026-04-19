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Il Bayern Monaco vince la Bundesliga: le FOTO della festa all'Allianz Arena

CHE FESTA! fotogallery
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Festa all'Allianz Arena per il Bayern Monaco, campione di Germania per la 35^ volta nella sua storia. Tra i protagonisti anche una curiosa mascotte: una statua di pappagallo portata in campo dai giocatori e presente sulle magliette celebrative. Ma perché proprio quella? Tra peluche, famiglie in campo, sorrisi e un Vincent Kompany scatenato... Ecco le immagini più belle

HIGHLIGHTSIL VIDEO DELLA FESTA - PERCHÈ IL BAYERN MONACO HA 5 STELLE?

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