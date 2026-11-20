BundesligaGiornata 10 - venerdì 20 novembre 2026Giornata 10 - ven 20 nov
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Bayern Monaco-Colonia 1-1: video, gol e highlights
Nella serata del ritorno di Kompany, il Bayern non va oltre il pari casalingo contro il Colonia. I bavaresi incassano subito il gol di Moore, bravo a saltare Urbig a coronamento di una splendida azione, e perdono Kane per un infortunio alla caviglia. All'intervallo è costretto a uscire anche Olise. Al 36' pareggio di Brown con un sinistro all'angolino. Nella ripresa un doppio miracolo di Urbig evita il ko ai bavaresi. Sabato il Dortmund ha l'occasione del sorpasso