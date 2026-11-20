Nella serata del ritorno di Kompany, il Bayern non va oltre il pari casalingo contro il Colonia. I bavaresi incassano subito il gol di Moore, bravo a saltare Urbig a coronamento di una splendida azione, e perdono Kane per un infortunio alla caviglia. All'intervallo è costretto a uscire anche Olise. Al 36' pareggio di Brown con un sinistro all'angolino. Nella ripresa un doppio miracolo di Urbig evita il ko ai bavaresi. Sabato il Dortmund ha l'occasione del sorpasso

IL RITORNO DI KOMPANY - L'INFORTUNIO DI KANE