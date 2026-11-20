Harry Kane ha subito un brutto infortunio durante Bayern Monaco-Colonia. L'inglese, a seguito di un contatto in area al 15', è rimasto a terra dolorante alla caviglia sinistra. Il Pallone d'Oro ha provato a proseguire, ma si è dovuto arrendere qualche minuto dopo uscendo dal campo. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento della caviglia sinistra: "Non sarà a disposizione della squadra nei prossimi mesi", annuncia il Bayern

BAYERN MONACO-COLONIA 1-1: GLI HIGHLIGHTS