Finisce 2-2 un Der Klassiker ricco di emozioni tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund che restano in vetta alla Bundesliga con 18 punti. Dopo il gol annullato a Bellingham, è Laimer a portare in vantaggio i bavaresi al 34'. Nella ripresa Kane sbaglia un rigore colpendo l'incrocio dei pali. Gol sbagliato, gol subito: Guirassy pareggia al 60' ma poi Upamecano riporta avanti il Bayern prima della beffa che arriva all'89' con Fabio Silva che ha firmato il pareggio

LE FOTO DI KANE COL PALLONE D'ORO