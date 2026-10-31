BundesligaGiornata 8 - sabato 31 ottobre 2026Giornata 8 - sab 31 ott
Fine
2 - 2
2 - 2
Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-2: video, gol e highlights
Finisce 2-2 un Der Klassiker ricco di emozioni tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund che restano in vetta alla Bundesliga con 18 punti. Dopo il gol annullato a Bellingham, è Laimer a portare in vantaggio i bavaresi al 34'. Nella ripresa Kane sbaglia un rigore colpendo l'incrocio dei pali. Gol sbagliato, gol subito: Guirassy pareggia al 60' ma poi Upamecano riporta avanti il Bayern prima della beffa che arriva all'89' con Fabio Silva che ha firmato il pareggio