Kane, Pallone d'Oro in campo prima di Bayern-Dortmund: l'omaggio dell'Allianz Arena. FOTO
Nella serata più attesa dai tifosi del Bayern Monaco, Kane ha già vissuto un momento speciale portando in campo il Pallone d'Oro pochi istanti prima del Der Klassiker. Ad accoglierlo gli applausi delle due squadre e l'ovazione dell'Allianz Arena con un grande telone celebrativo a centrocampo. Il numero 9 ha poi ringraziato i tifosi: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Bayern". Di seguito le foto più belle dell'omaggio per il numero 9
- La serata di Bayern Monaco-Borussia Dortmund si è aperta con un momento speciale: Harry Kane ha portato sul campo dell'Allianz Arena il Pallone d'Oro 2026
- Il Bayern aveva già festeggiato il suo attaccante mercoledì, prima della sfida di Coppa di Germania contro il Magdeburgo, con un pasillo de honor dei compagni. Questa volta, però, c'è anche il trofeo più ambito del calcio mondiale...
- Un riconoscimento che a Monaco aspettavano da parecchio tempo. L'ultimo giocatore del Bayern ad aver vinto il Pallone d'Oro era stato Karl-Heinz Rummenigge nel 1981, ben 45 anni fa. Prima di lui ci erano riusciti anche Gerd Muller nel 1970 e Franz Beckenbauer nel 1972 e nel 1976. Kane entra così in un gruppo ristrettissimo di leggende del club bavarese, riportando il premio a Monaco dopo quasi mezzo secolo
- Il telone celebrativo (spettaccolare) presente a centrocampo
- "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Bayern. Sono orgoglioso di aver portato questo trofeo a Monaco. Thank you", ha detto l'attaccante prima del match
- Non poteva mancare un momento speciale con le persone più importanti. Ad accompagnare Harry Kane sul prato dell'Allianz Arena c'erano anche la moglie Katie e i quattro figli, con i quali ha condiviso l'emozione di mostrare il Pallone d'Oro ai tifosi del Bayern
- Un altro dettaglio... Anche la suola degli scarpini di Kane per il derby tedescono è d'oro
- I tifosi del Bayern Monaco l'hanno omaggiato con questo striscione: "Non un showman ma un calciatore come dovrebbe essere. Congratulazioni Harry!"