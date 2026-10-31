 Kane mostra il Pallone d'Oro prima di Bayern Monaco Dortmund: omaggio da brividi. Foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Kane, Pallone d'Oro in campo prima di Bayern-Dortmund: l'omaggio dell'Allianz Arena. FOTO

BAYERN-DORTMUND fotogallery
11 foto

Nella serata più attesa dai tifosi del Bayern Monaco, Kane ha già vissuto un momento speciale portando in campo il Pallone d'Oro pochi istanti prima del Der Klassiker. Ad accoglierlo gli applausi delle due squadre e l'ovazione dell'Allianz Arena con un grande telone celebrativo a centrocampo. Il numero 9 ha poi ringraziato i tifosi: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Bayern". Di seguito le foto più belle dell'omaggio per il numero 9

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND LIVE SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Belotti ancora in gol ma Modena-Mantova è 1-1

classifica

Per la 10ª giornata di Serie B Belotti non basta al Modena contro il Mantova. Finisce 1-1 con la...

23 foto

Kane, Pallone d'Oro in campo prima del derby. FOTO

BAYERN-DORTMUND

Nella serata più attesa dai tifosi del Bayern Monaco, Kane ha già vissuto un momento speciale...

11 foto

La classifica di Premier League 2026-2027

Premier League

Impresa del Brighton che batte il City a Manchester per 1-0, gol di Ayari e poi difesa...

22 foto

Il bilancio dei rigori in Serie A

Serie A

Ben tre rigori in Bologna-Monza: due segnati e uno parato. Era da gennaio che non si vedevano tre...

13 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La 10^giornata di Serie A è stata aperta dal successo casalingo del Bologna contro il Monza:...

20 foto

Video in evidenza

    Bundesliga: Ultime Notizie

    Kompany, il dt: "È stabile, doveva fermarsi prima"

    Bundesliga

    Il direttore tecnico del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa delle...

    Bayern, Kompany portato in ospedale per un malore

    Bundesliga

    Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è stato portato in ospedale in ambulanza a seguito...

    St. Pauli, tra i brani per l'inno c'è "Bella Ciao"

    zweite bundes

    Oltre 4.000 proposte arrivate per il nuovo brano del club della seconda serie tedesca: tra Elvis...