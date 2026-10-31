Nella serata più attesa dai tifosi del Bayern Monaco, Kane ha già vissuto un momento speciale portando in campo il Pallone d'Oro pochi istanti prima del Der Klassiker. Ad accoglierlo gli applausi delle due squadre e l'ovazione dell'Allianz Arena con un grande telone celebrativo a centrocampo. Il numero 9 ha poi ringraziato i tifosi: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Bayern". Di seguito le foto più belle dell'omaggio per il numero 9

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