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il novelliere

Carol II, l'inventore del calcio rumeno

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

L'ex sovrano rumeno intuì prima di tutti il potenziale unificante del calcio e la sua capacità di proiettare il prestigio di una nazione oltre i propri confini. E per questo, subito dopo la sua incoronazione, si mise al lavoro per far partecipare la sua Romania al primo Mondiale della storia

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