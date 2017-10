Quattro punti in classifica, secondo posto nel girone C di Champions League e, all’orizzonte, una doppia sfida contro il Chelsea da affrontare nel miglior modo possibile. Archiviato il ko arrivato contro il Napoli, la Roma si concentra adesso sul match dello Stamford Bridge contro gli uomini di Antonio Conte, confronto delicato che Di Francesco non ha nessuna voglia di fallire. "Sicuramente voglio un approccio differente da quello mostrato con il Napoli - le parole di Di Francesco in conferenza stampa - in campo scendono due squadre e io guardo la mia. Cercheremo di approcciare meglio a questa gara rispetto all'ultima. Sabato non abbiamo fatto bene, ma la squadra ha reagito alla grande, questo ci deve dare forza guardando oltre il risultato. La possibilità di cambiare c'è sempre, sicuramente qualcosa farò ma non sto qui a dirlo. Ciò che si fa a Roma si fa insieme e il primo responsabile sono sempre io. Capita di avere degli infortuni, possono anche essere dovuti a situazioni imprevedibili. Quando si gioca a certi livelli può accadere, ne sono consapevole. Il futuro? Qualsiasi altro discorso che non riguarda il Chelsea adesso non intendo affrontarlo. La cosa più importante è preparare la partita per vincere, noi non siamo qui per il pari, alla mia squadra devo chiedere sempre il meglio, accontentarmi sarebbe un grave errore. Io devo pensare al Chelsea, questa è una tappa importante per rispondere alla sconfitta con il Napoli. I miei giocatori vogliono riprendersi qui quello che hanno lasciato per strada nelle scorse settimane. Gonalons? Nelle ultime settimane mi ha dimostrato molto, si è allenato bene e potrebbe essere un'opzione in vista della partita di domani. Bisognerà correre tenendo il ritmo e il livello alto, in Champions ci sono squadre che non mollano e che corrono. Intanto dobbiamo fare come loro per poi puntare sul fattore tecnico per colpirli".