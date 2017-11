Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per il Napoli nel match con lo Shakhtar Donetsk. Gli azzurri hanno vitale bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossimo turno di Champions League, un eventuale passo falso infatti sbarrerebbe la strada ad Hamsik e compagni. La pressione è tutta sul Napoli e su Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha presentato quella che, fino a questo momento, può essere considerata la partita più importante della stagione: "Io penso che la nostra situazione di classifica sia difficile, abbiamo un piccolo spiraglio davanti e dobbiamo sfruttarlo. Non è tutto in mano nostra, non bisogna fare grandi calcoli. Vediamo come andrà la partita di domani e poi vedremo. Non possiamo lasciare la Champions senza aver dato tutto, mi aspetto una grande prestazione dalla mia squadra contro una formazione davvero complicata da affrontare. Giocano un calcio non banale, sono bravi a giocare in ripartenza e questo mi preoccupa perchè dovremo dargli un po' di campo per provare a vincere. Perdere contro lo Shakhtar ci sta abbondantemente. Ci metteranno in difficoltà domani sera, ma noi proveremo a fare meglio in fase offensiva. Bisognerà segnare perchè loro ci daranno filo da torcere. Non toglierei nessuno a loro, hanno giocatori divertenti e a me in campo piace il diverimento. Ovviamente spero di farlo vincendo, ma non toglierei nessuno ai nostri avversari".