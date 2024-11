L'Inter non si ferma e vince la sua 3^ partita su quattro in Champions League battendo a San Siro l'Arsenal per 1-0. Match che l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "La cosa più bella di questa partita – ha spiegato – sono i tre punti. Lo spirito di squadra, quello che abbiamo messo in campo perché queste partite sono molto importanti per la classifica. Non abbiamo ancora preso gol e questa è un'altra cosa positiva. Stiamo lavorando bene e siamo consapevoli che questa competizione è fatta di dettagli. Dobbiamo continuare così e cercare di alzare ogni giorno il livello". E sugli obiettivi della stagione, Lautaro non si nasconde: "Noi vogliamo tutto. La storia di questo club lo dice. Dal primo momento che sono arrivato qua ho sempre voluto vincere tutte le competizioni che giochiamo: la Champions, la coppa Italia, la Supercoppa e il campionato. Lavoriamo per questo".

approfondimento Le pagelle di Inter-Arsenal: Bisseck il migliore