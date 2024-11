Lautaro non si nasconde: “Scudetto o Champions? Vogliamo tutto”. Del Piero apprezza le parole del nerazzurro e le usa per una riflessione più generale: “Lautaro fa bene. E’ giusto dire ‘vogliamo vincere’, poi se non accade non vuol dire che hai fallito, ci sono anche gli altri. Tutti quanti, allenatori, giocatori, dirigenti e tifosi non devono far diventare una sana ambizione e un desiderio di vincere un fallimento se non si raggiungono gli obiettivi”

