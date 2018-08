Il segreto sta nel guardaroba. Come una ricca signora che può permettersi un cambio d’abito al giorno con la certezza di non sfigurare mai, la Juventus esibisce un’incredibile ricchezza di soluzioni, di quelle capaci di fare felice ogni allenatore. Abbondanza di campioni e di impegni rendono inevitabili e necessarie le rotazioni, per cui abituiamoci a vedere anche dei grandissimi accomodarsi accanto ad Allegri (che ha “promesso” un po’ di panca persino a CR7, in futuro). D’altra parte, sempre in 11 si gioca…

Per intenderci, contro la Lazio, Allegri ha portato in panchina con sé Dybala, Cuadrado e Douglas Costa (in tutto 193 milioni, secondo i dati Transfermarkt), oltre a una coppia di centrali da 45 milioni (Benatia-Rugani) e a gente come Emre Can (30) e Bentancur (20). In tutto 288 milioni di euro a disposizione di Allegri, senza contare un portiere del valore di Perin e Barzagli, con i quali si sfonda facilmente il muro dei 300.