Una prodezza per festeggiare al meglio la rete numero 200 con la maglia del Real Madrid. Karim Benzema, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria sul Viktoria Plzen: 5-0 il finale, con l'attaccante francese autore di una doppietta. Due gol che lo fanno entrare sempre di più nella storia del club spagnolo. La rete che ha sbloccato il match dopo appena 21 minuti di gioco, arrivata dopo una splendida serpentina e una precisa conclusione di destro, è stata infatti la numero 200 realizzata da Benzema con addosso la maglia del Real Madrid. Pochi minuti dopo, ecco un altro gol, il numero 201. Statistiche alle mano, il francese è con 59 gol realizzati il terzo marcatore più prolifico di sempre della Champions League, preceduto solo da Cristiano Ronaldo (121 gol) e Leo Messi (105 reti). Nonostante il difficile inizio della formazione spagnola, Benzema continua ad avere una media gol elevatissima: nove le reti realizzate infatti in questa prima parte di stagione (4 in Liga, 3 in Champions, una in Copa del Rey e una nella Supercoppa Europa).