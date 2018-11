Lautaro Martinez in panchina per 90 minuti? Suo padre non ci sta: "Continua così e la tua buona sorte finirà". Con tanto di insulto - "cagon" - verso l'allenatore nerazzurro. Mario Martinez, padre dell'attaccante argentino arrivato in estate dal Racing de Avellaneda, si è sfogato su Twitter dopo aver visto suo figlio in panchina per tutta la gara di Champions contro il Tottenham, persa 1-0 dai nerazzurri con un gol di Eriksenn a 10' dalla fine. Un tweet al veleno contro Luciano Spalletti, "colpevole" di non aver schierato Lautaro, neanche nel forcing finale a Wembley.

Papà Martinez furioso, poi cancella il Tweet

Nell'ultimo turno contro il Frosinone, Lautaro ha segnato il suo secondo gol in campionato. Suo padre sperava che Spalletti lo gettasse nella mischia, almeno nei minuti finali, soprattutto dopo la rete segnata in Serie A, ma non è stato così. Dentro Keita a 10' dalla fine. Poca considerazione da parte dell'allenatore? Mario Martinez lo avrà pensato di sicuro, tant'è che si è sfogato su Twitter con un messaggio velenoso verso Spalletti. Dopo mezz'ora, comunque, il tweet è stato rimosso. Il tempo di essere stato "screenshottato" dagli utenti.