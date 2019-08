Messi ha vinto un premio, l'ennesimo. Ormai non fa più notizia, anche se la prodezza con cui l'argentino ha convinto la Uefa ha lasciato tutto il mondo ad occhi aperti. Il riconoscimento del gol of the season, ovvero della rete più bella dell'anno, è stato assegnato alla punizione che ha battuto Alisson nel 3-0 rifilato dai catalani al Liverpool nella semifinale di andata di Champions League. Il tris calato dalla Pulce, che aveva punito i Reds anche sette minuti prima, ha strappato applausi al Camp Nou e non solo. Nella gara di ritorno, poi, la pazzesca rimonta di Anfield, con Klopp e i suoi ragazzi che vincono 4-0 e completano la rimonta, qualificandosi per la finale del Wanda Metropolitano. La votazione online aperta dalla Uefa ha consolato in parte Messi, anche se non sarà abbastanza per cancellare l'incubo del ritorno dalla testa dell'argentino. Il premio è finito nelle mani della Pulce per la terza volta in carriera, dal momento che gli era stato già assegnato nel 2016 (gol contro la Roma) e nel 2015, grazie alla prodezza contro il Bayern Monaco. Nel 2017 invece il riconoscimento Uefa era andato a Mario Mandzukic per la rovesciata in finale di Champions League, poi persa 4-1, contro il Real Madrid.

Cristiano Ronaldo secondo

Messi è arrivato prima anche del suo grande rivale di sempre, Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è infatti andato oltre il secondo posto. Bellissimo (ma non abbastanza per vincere il premio) il gol segnato da CR7 nella gara contro il Manchester United durante la fase a gironi della scorsa Champions League giocata il 7 novembre 2018. Lancio dalle retrovie, destro al volo vincente che non lascia scampo a De Gea. Ronaldo aveva vinto il gol of the season grazie alla splendida rovesciata con la maglia del Real realizzata proprio contro la Juve allo Stadium, che gli valse gli applausi dei tifosi bianconeri. Al terzo posto ecco il gol del centrocampista del Porto e della nazionale portoghese, Danilo Pereira, realizzata contro la Serbia durante le qualificazioni agli Europei (il 25 marzo scorso).