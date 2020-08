Buon umore in casa PSG in vista dei quarti di Champions League con l'Atalanta. I campioni di Francia, arrivati in Portogallo, nel ritiro di Faro, si stanno preparando alla sfida della Final Eight di mercoledì. Un allenamento particolare, che ha visto protagonista Mauro Icardi. Non per i gol, ma per le parate: l'ex Inter si è divertito tra i pali, parando una punizione a Neymar con un gran tuffo. Scena postata sui social dall'argentino. "Nemmeno Keylor Navas si fa fare quelle foto", lo ha preso in giro Di Maria