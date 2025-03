Il derby tra Atletico e Real Madrid non ha deluso le aspettative per le emozioni che ha regalato. Una sfida giocata sul filo del rasoio, con la lotteria finale dei rigori a premiare la squadra di Ancelotti. E proprio la sequenza dagli 11 metri è quella che ha scaturito le maggiori discussioni nel post partita, in particolare per il rigore invalidato a Julian Alvarez a causa di un doppio tocco dell'attaccante al momento dello scivolone sulla battuta dal dischetto. Decisione di cui si è lamentato Diego Simeone in conferenza stampa: " Non ho mai visto una chiamata del Var per rivedere un penalty nella sequenza dei rigori - ha detto l'allenatore dei Colchoneros, prima di rivolgersi ai presenti -. A chi è qui: alzi la mano chi ha visto che Julian ha toccato la palla due volte sul rigore . Allora? Nessuno la alza. Un'altra domanda prego...”. Mano alzata, poi, virtualmente da Dani Ceballos, centrocampista dei Blancos, sui social.

Courtois: "Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuno"

Lamentele che non sono piaciute al portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois: "Sono stufo di questo vittimismo, piangere sempre per cose come questa - ha spiegato il belga -. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare una squadra, né in Spagna né in Europa: sono umani e con la tecnologia hanno visto chiaramente il doppio tocco. Se vinci 1-0 al primo minuto e non vai per segnare il secondo, la colpa è tua. Io ho avuto la sensazione che ci fosse stato un doppio tocco e l'ho detto, anche se non era facile da vedere. Non abbiamo giocato la nostra partita migliore, ma ce l'abbiamo fatta ed è questo che conta".