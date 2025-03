Il calendario dei quarti di Champions

Una volta conclusi gli ottavi di finale la Uefa ha pubblicato il calendario dei quarti di finale, in programma l'8-9 aprile (andata) e il 15-16 aprile (ritorno) tutti alle ore 21. L'Inter di Simone Inzaghi giocherà il primo match col Bayern a Monaco (diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW) martedì 8. Ritorno a San Siro mercoledì 16. Di seguito il calendario completo

IL TABELLONE DI CHAMPIONS LEAGUE