Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid

Da non perdere oggi, mercoledì 12 marzo alle 21, il derby Atletico Madrid-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Appuntamento con il pre e post partita con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Uno, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atletico Madrid-Real Madrid

L'Atletico Madrid ha perso la partita di andata in sei occasioni nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League e in tre di queste ha ribaltato il risultato proseguendo il suo cammino: in tutti e tre i casi i Colchoneros hanno subito un ko all’andata in trasferta (2014/15 ottavi vs Bayer Leverkusen, 2015/16 quarti vs Barcellona e 2023/24 ottavi vs l'Inter). Il Real Madrid ha superato il turno in 21 delle ultime 22 occasioni nella fase a eliminazione diretta della Champions League in cui ha vinto all’andata: fanno eccezione gli ottavi contro l'Ajax nel 2018/19. Con Carlo Ancelotti in panchina, invece, i Blancos hanno centrato il passaggio del turno in tutte e nove le occasioni. L'Atletico Madrid ha perso solo una delle ultime sette gare interne contro il Real Madrid in tutte le competizioni (3V, 3N). Nelle sfide casalinghe contro i Blancos nelle Coppe, invece, i Colchoneros sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque, vincendone quattro (1N). Dopo aver vinto otto trasferte di fila contro l'Atletico Madrid tra gennaio 2008 e febbraio 2014, il Real Madrid ha strappato il successo solo in tre delle ultime 17 gare esterne contro i Colchoneros tra tutte le competizioni (7N, 7P). L'Atletico Madrid non perde una partita di Champions League nelle fasi a eliminazione diretta nel suo stadio (Vicente Calderón e Metropolitano) dal marzo 1997 contro l'Ajax (3-2); da allora, i Colchoneros sono imbattuti da 18 match (11V, 7N). Questa sarà la 75ª partita di Carlo Ancelotti in Champions League come tecnico del Real Madrid, diventando così il primo allenatore dei Blancos a raggiungere questo traguardo nella competizione e il settimo a riuscirci con una singola squadra nel torneo.