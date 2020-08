Presentata la nuova maglia dell'Atalanta per la Champions 2020-2021. Dietro il colletto, in omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato a causa del coronavirus e per sottolineare il fortissimo legame con la città è stata inserita la scritta "Atalanta Bergamo"

