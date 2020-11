Zenit-Lazio, dove vedere la partita in tv

Dopo aver esordito con una grande vittoria in casa con il Borussia Dortmund, la Lazio ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Club Brugge in emergenza. I biancocelesti puntano ora a dare continuità ai risultati in Champions League, contro uno Zenit che ha iniziato il suo percorso europeo raccogliendo 0 punti nelle prime due gare (sconfitte contro Club Brugge in casa e Borussia Dortmund in Germania). Per la Lazio, quindi, una grande occasione per avvicinarsi all'obiettivo qualificazione, per il club russo forse l'ultima spiaggia per restare in corsa.