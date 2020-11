Tare: "Serve uniformità"

"Eravamo straconvinti che sia Immobile, che Leiva e Strakosha potessero viaggiare con la squadra, ma nel rispetto delle regole e della competizione non li abbiamo fatti partire. Non volevo parlare di Hakimi perché è un caso che non riguarda la nostra squadra, ma è stato un caso simile perché risultare negativo dopo due giorni dalla positività, qualcosa non quadra. Quindi dico che serve uniformità per tutti quanti così ognuno deve rispettare un regolamento".