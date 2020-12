24/26

DIRETTI AVVERSARI IN EUROPA: 2-1 PER MESSI. Lionel Messi primeggia anche nei confronti in Champions. Cristiano Ronaldo ha statistiche complessive migliori nella competizione, ma l'argentino ha perso solo uno scontro diretto (2 vittorie e 2 pareggi) contro CR7 in Europa. La Pulga è stato anche più decisivo del portoghese in queste cinque partite: 3 gol per lui (di cui uno nella finale del 2009), nessuno per l'attuale attaccante della Juve