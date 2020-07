2/13 Foto alsharqinvestment.com

Il 51% delle quote verrà ceduto, per circa 63 milioni, a una famiglia del Qatar che fa capo a Hisham Al Hamad Al Mana e che, probabilmente, assumerà il ruolo di presidente. L’attuale management rimarrà proprietario del 49% delle quote e manterrà i ruoli chiave all’interno della società proprio per accompagnare la nuova proprietà nel calcio italiano. Quest'ultima, il cui portfolio di investimenti va dal commercio ai trasporti per finire all'edilizia, entro cinque anni acquisirà il 100%