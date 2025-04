Robert Lewandowski tiene in ansia il Barcellona: l'attaccante polacco ha chiesto il cambio al 78' del match di Liga vinto 4-3 in rimonta col Celta Vigo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra, la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore con gli esami previsti nella giornata di domenica 20 aprile. Uno stop che arriva a 11 giorni dalla semifinale d'andata di Champions League che si giocherà in Catalogna il prossimo 30 aprile (ritorno a San Siro il 6 maggio)

Il Barcellona è in allarme per le condizioni di Robert Lewandowski , uscito dolorante al 78' del match di Liga contro il Celta Vigo vinto in rimonta dai blaugrana 4-3 (la squadra di Flick era sotto 3-1). Un paio di minuti prima il centravanti polacco, stranamente a secco nel pomeriggio del Montjuïc, si era tocca la parte posteriore della coscia sinistra , chiedendo il cambio (poi avvenuto 2' più tardi con l'ingresso in campo di Gavi).

Esami nelle prossime ore

A questo punto si aspetta l'esito degli esami strumentali che, come confermato da Flick a fine partita, sono in programma nella giornata di domenica 20 aprile. Ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, le prime sensazioni non sarebbero positive, con l'ex Bayern Monaco che potrebbe stare fuori per 2-3 settimane. Al momento, aspettando la risonanza, Lewandowski risulta in dubbio per il match di campionato contro il Maiorca (22 aprile) e per la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid (26 aprile). Ma il calendario dei blaugrana è fittissimo e tra 11 giorni arriverà l'Inter al Montjuïc per l'andata delle semifinali di Champions League, col ritorno previsto a San Siro il 6 maggio. Una doppia sfida che Flick non ha nessuna intenzione di giocarsi senza il suo centravanti. Se ne saprà di più nelle prossime ore.