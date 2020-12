Immobile: "Orgogliosi di noi, fatta un'impresa"

L'attaccante biancoceleste, ancora in gol, celebra il passaggio agli ottavi di finale: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo una sorpresa, ma abbiamo grande entusiasmo". E in vista del prossimo turno: "Speriamo di evitare Bayern Monaco o Liverpool"

La Lazio chiude imbattuta nel girone e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo 19 anni. Grande protagonista di questa cavalcata è Ciro Immobile, in gol anche nella gara decisiva contro il Bruges e autore di 5 gol in questa prima fase. L'attaccante biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha celebrato il traguardo raggiunto: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, non raggiungevamo questo obiettivo da 19 anni. Potevamo chiudere la partita prima, sfruttando qualche occasione in più. Anche io ho sbagliato un gol, ma prima devo fare quattro chiacchiere con il giardiniere perchè la palla rimbalzava malissimo. Abbiamo fatto una grande impresa. Siamo una sorpresa perchè non partecipavamo alla competizione da tanti anni. Abbiamo portato avanti il gruppo con entusiasmo e con tutto quello che rappresenta questa società. Anche i tifosi sognavano questa Champions e avranno sofferto da casa con noi".