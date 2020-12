Un bruttissimo episodio di razzismo macchia la serata di Champions League del Parco dei Principi, dove stavano giocando Psg e Istanbul Basaksehir. Al 13' del primo tempo, col punteggio ancora fermo sullo 0-0 e nel silenzio di uno stadio vuoto che amplifica le voci dei giocatori in campo e in panchina, l'arbitro romeno Hategan viene richiamato dal quarto uomo Sebastian Coltescu, romeno anche lui, per espellere dalla panchina Demba Ba, presumibilmente per proteste. L'arbitro non fa nemmeno in tempo ad avvicinarsi all'attaccante francese della squadra turca che lo stesso, visibilmente infuriato, si dirige a brutto muso verso i due direttori di gara iniziando a urlare una frase che non lascia adito a dubbi e con la quale accusa il quarto uomo di averlo apostrofato con un epiteto razzista, negro. "Why did you call me black? Why did tou call me black?", ripete furiosamente Demba Ba. "Perché mi hai chiamato negro?", la sin troppo facile traduzione delle accuse dell'attaccante. A quel punto i giocatori delle due squadre, già ferme da qualche secondo, fanno tutti capannello accanto ai protagonisti della scena, con Demba Ba che proprio non riesce a darsi pace e continua a incalzare il quarto uomo in maniera decisamente aggressiva: "Perché quando parli di un bianco non dici 'quel ragazzo bianco' e quando invece ti riferisci a me dici 'quel ragazzo nero?'.