Il Bayern Monaco perde pezzi molto importanti per il finale di stagione. Notizie che osserva da vicino e con attenzione l'Inter che, tra l'8 e il 16 aprile, affronterà i tedeschi nel doppio quarto di finale di Champions League. In questa sosta per le nazionali, infatti, Alphonso Davies ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: operato oggi, tornerà a disposizione direttamente nella prosssima stagione. Corteggiato a lungo dal Real Madrid, il canadese aveva deciso il mese scorso di prolungare il suo contratto in scadenza con il Bayern, ma il suo bilancio quest'anno deve chiudersi dopo 3 gol e e 3 assist in 31 presenze. Infortunio pesante anche per Dayot Upamecano che, a causa di un problema al ginocchio sinistro, sarà out per diverse settimane e salterà dunque le due partite contro i nerazzurri, con Kompany che non potrà contare su mezza difesa, anche se il ds dei bavaresi, Max Eberl, non vuole alibi: "La nostra squadra è forte e compenserà queste assenze - ha detto -. Abbiamo la qualità per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi".