Manuel Neuer in dubbio per l’Inter. Il portiere tedesco si era infortunato al polpaccio nel corso della gara di andata degli ottavi di Champions contro il Bayer Leverkusen ma aveva già iniziato il percorso di riabilitazione tornando anche ad allenarsi. Oggi il club tedesco ha invece comunicato che il portiere dovrà fermarsi ancora, per una ricaduta dell’infortunio. Neuer dovrebbe saltare le due sfide di campionato in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, quindi contro St. Pauli (sabato 29 marzo) e Augsburg (venerdì 4 aprile). Il match dell’andata dei quarti di Champions contro l’Inter è in programma martedì 8 aprile all’Allianz Arena.