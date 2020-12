Ora l'Inter è 'condannata' a vincere lo Scudetto

La prematura uscita non solo dalla Champions ma dall'Europa 'condanna' l'Inter a dover vincere lo Scudetto per poter considerare positiva una stagione altrimenti fallimentare. I nerazzurri non hanno fatto il loro dovere e in questa rosa ci sono dei giocatori di qualità che sono stati ignorati

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, c’è sicuramente una nuova responsabilità per l’Inter e per Antonio Conte in modo tale da poter considerare positiva la stagione: null’altro di diverso se non vincere lo Scudetto. Ora l’Inter è inchiodata alla necessità di vincere in Italia per rimontare questo fallimento, perché questo è un fallimento vero. E’ il terzo anno che l’Inter arriva all’ultima partita della fase a gironi con una possibilità, anche chiedendosi cosa succederà sugli altri campi, perché ha bisogno di qualche risultato, ma non riesce a vincere. Prima di vedere quello che è successo sugli altri campi, non riesce a fare quello che è il suo dovere ossia prendere i tre punti nell’ultima partita.

Questa è una condanna che riassume tutto quanto si è ripetuto: che in Italia ti basta avere un certo tipo di qualità, ma in Europa la qualità deve salire e ci sono dei giocatori di qualità in questa rosa che sono stati ignorati.