Zidane: "Atalanta squadra speciale, non sorprende"

L'allenatore del Real Madrid alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Abbiamo degli infortunati ma scenderà in campo chi è disponibile, sappiamo di dover affrontare una gara difficile e dovremo fare una grande partita per vincere. L'Atalanta ha una squadra speciale, forte fisicamente ma non solo. Gasperini lo conosco dai tempi della Juve, allenava bene anche in Primavera e poi è cresciuto tanto, non mi sorprende vedere la sua squadra giocare così"

Ottavi di finale di Champions League, per l'Atalanta un altro incontro di grande prestigio con il Real Madrid. Al Gewiss Stadium il primo atto della doppia sfida che vale un posto tra le prime otto d'Europa. Per Zinedine Zidane una gara da non sottovalutare: "Sappiamo che ci sono degli infortunati, però abbiamo dei giocatori a disposizione e con quelli giocheremo – le dichiarazioni dell'allenatore francese a Sky Sport - Sappiamo con chi giochiamo, che sarà una partita difficile, ma come sempre sarà una bella sfida di Champions League. L'Atalanta è una squadra fortissima fisicamente ma non solo, ci sono dei giocatori bravissimi dal punto di vista offensivo, capaci di fare grandi cose. Li abbiamo visti tante volte giocare, non solo perché dovremo affrontarli ma perché hanno una squadra speciale, sono sicuro che sarà una grandissima partita. Se abbiamo tutto da perdere? È sempre così al Real Madrid, devi sempre vincere. Ma noi dobbiamo fare il massimo e giocare bene, poi vedremo quello che succederà. Ci sono due partite da fare, l'importante è dare tutto in campo in questi 180 minuti".