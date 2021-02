Sfida storica per l'Atalanta che al Gewiss Stadium ospita il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Gasperini sceglie il tandem d'attacco Muriel-Zapata, con Pessina alle loro spalle: Ilicic parte dalla panchina pronto a entrare a gara in corso. Tante assenze per Zidane: nel tridente c'è Isco. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD