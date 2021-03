Bayern Monaco-Lazio, tutto ciò che c'è da sapere

Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Nessuna delle ultime 21 squadre che hanno affrontato il Bayern fuori casa per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League ha vinto (un pareggio e 20 sconfitte), dopo il Bordeaux nel novembre 2009 (0-2). Le squadre italiane hanno perso le ultime quattro trasferte di Champions contro i bavaresi; l’ultima è stata la Juventus (4-2 a marzo 2016 negli ottavi di finale).

Curiosità

In 88 precedenti nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso all’andata in casa con almeno tre gol di scarto. Nelle ultime 13 gare della Lazio in Champions entrambe le squadre hanno segnato, la striscia più lunga nella storia della competizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Robert Lewandowski ha preso parte a 33 gol in 31 gare casalinghe con il Bayern Monaco in Champions League (28 reti e cinque assist). In particolare, la squadra tedesca ha vinto ciascuna delle 21 partite casalinghe in cui il polacco ha trovato la rete nella competizione. L'attaccante ha segnato 14 gol con cinque assist in 12 presenze in Champions con Hansi Flick, con il Bayern Monaco che ha vinto tutte queste 12 partite. Solo con Jürgen Klopp (17 reti e sei assist in 28 presenze) Lewandowski è stato coinvolto in più gol sotto la guida di un allenatore della competizione.