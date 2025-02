Champions, oggi il sorteggio degli ottavi alle 12

Il sorteggio di oggi a Nyon determinerà gli abbinamenti tra le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions e costruirà il tabellone fino alla finalissima. L'unica italiana rimasta in corsa è l'Inter: affronterà una tra Feyenoord e Psv. Possibile anche un ottavo con derby di Madrid. Il sorteggio è in diretta alle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Dopo i verdetti dei playoff, sono ufficiali le 16 squadre che proseguono il loro cammino in Champions League e affronteranno gli ottavi di finale . Il nuovo format della competizione ha già disegnato il tabellone verso la finale , ma sarà il sorteggio a determinare dove andranno a posizionarsi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente e, di conseguenza, gli abbinamenti degli ottavi e il quadro completo fino alla finale di Monaco di Baviera. Appuntamento oggi alle 12 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport , in quello che sarà l'ultimo sorteggio di questa edizione: a quel punto il tabellone sarà disegnato definitivamente. L'unica italiana rimasta in corsa è l'Inter , che agli ottavi ha la certezza di affrontare una delle due squadre che hanno eliminato Milan e Juve: sarà il Feyenoord o il Psv . Non è tutto, perché i nerazzurri conosceranno anche il cammino che eventualmente avrebbero più avanti ai quarti e in semifinale. Da segnalare anche la possibilità di un derby di Madrid tra Real e Atletico , mentre è certo che il Psg se la vedrà in una sfida stellare contro una tra Liverpool e Barcellona , le due possibile avversarie che potrebbe pescare dall’urna.

Come funziona il sorteggio degli ottavi, quarti e semifinali

I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8) e, successivamente, vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi. Il sorteggio assegna il lato di tabellone per tutte le teste di serie (partendo da 7°/8° posto fino alle squadre al 1°/2°): la prima estratta viene posizionata nel lato sinistro , la seconda finisce nel lato destro. Le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto; la terza e la quarta classificata affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Dopo aver completato il tabellone degli ottavi di finale, i quarti di finale saranno definiti tra le coppie per ogni lato che disputeranno la gara di andata o di ritorno in casa. Allo stesso modo si procederà anche per stabilire l'ordine di gioco per le semifinali. Non è previsto un ulteriore sorteggio per la finale: essendo già completato il tabellone, la semifinalista sul lato sinistro sarà designata come squadra di casa pro forma a Monaco di Baviera.