È il Feyenoord l'avversaria dell'Inter negli ottavi di Champions. In attesa delle date ufficiali dell'Uefa (andata in Olanda il 4-5 marzo e ritorno a San Siro l'11-12), Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club: "Abbiamo dimostrato di avere carattere e determinazione, l'obiettivo è passare il turno provare a regalarci un sogno in questa competizione". E come si inserisce la coppa nel calendario nerazzurro? IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS

Ottavi di finale: sarà Inter contro Feyenoord. L'urna di Nyon ha riservato per i nerazzurri (che avrebbero potuto sfidare Milan o Juventus) proprio la squadra che ha eliminato i rossoneri. L'andata è prevista il 4 o il 5 marzo, subito dopo il weekend dello scontro scudetto contro il Napoli, a Napoli. Ritorno (11 o 12 marzo, in attesa che la Uefa riveli le date precise) anch'esso immediato, una settimana dopo. In questo senso l'Inter sfiderà il Monza in casa tra le due partite di coppa, per poi concludere con la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta nei giorni successivi al ritorno. Da sottolineare anche il lato di tabellone dove sono finiti i nerazzurri: evitato il Real, in caso di passaggio del turno una tra Bayern Monaco e Leverkusen ai quarti, mentre in proiezione semifinale la più accreditata è il Barcellona. Gli eventuali quarti saranno l'8/9 e il 15/16 aprile, semifinali il 29/30 aprile e il 6/7 maggio e finalissima il 31 maggio a Monaco di Baviera. Napoli- Inter , weekend 1-2 marzo

, weekend 1-2 marzo Feyenoord- Inter , 4-5 marzo

, 4-5 marzo Inter -Monza, weekend 8-9 marzo

-Monza, weekend 8-9 marzo Inter -Feyenoord, 11-12 marzo

-Feyenoord, 11-12 marzo Atalanta-Inter, weekend 15-16 marzo L'INTERVISTA Zanetti: "Obiettivo finale, il Feyenoord..."

Inzaghi: "Vogliamo regalarci un sogno" Ai canali ufficiali del club nerazzurro, intanto, ha parlato Simone Inzaghi, subito dopo l'abbinamento col Feyenoord: "Torniamo a giocare la Champions League, affrontiamo una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato - ha detto l'allenatore -. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L'obiettivo è passare il turno provare a regalarci un sogno in questa competizione".