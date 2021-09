Inizia l'esperienza di Antonio Conte come special guest per la Champions League su Sky Sport. L'ex allenatore dell'Inter ha parlato di Hakimi, rivelando il suo sogno chiamato Real: "Vuole tornare a Madrid un giorno da protagonista, l'anno scorso soffrì le due partite con i Blancos e qualche panchina gli fece bene. Ma è un top, con ampi margini di miglioramento". Poi su Dumfries: "E' un buon sostituto, l'Inter ha fatto bene a prenderlo"

Antonio Conte, special guest delle serate di Champions League di Sky Sport, ha iniziato la sua nuova esperienza in diretta da Anfield Road. Nel pre partita di Liverpool-Milan l'ex allenatore nerazzurro ha parlato di Achraf Hakimi, giocatore cresciuto tantissimo nella scorsa stagione grazie anche alle sue direttive. E nonostante un inizio non semplice, in particolare nella doppia sfida di Champions League contro il Real. "Ha subito quelle due partite - ha spiegato Conte -. Il sogno di Hakimi è tornare a giocare al Real Madrid. Mi ricordo l’errore che fece a Valdebebas, ma da lì in poi ha lavorato molto". Conte lo inserì gradualmente nei suoi meccanismi tattici. "Qualche panchina gli è servita e lui ha accettato con serenità e con voglia di imparare - ha proseguito -. Ora è uno dei laterali più forti al mondo, può diventare un crack. E' migliorato in fase difensiva e anche nell'ultimo passaggio".