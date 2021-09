Stefano Pioli prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta del suo Milan a Liverpool nel giorno del ritorno in Champions League: "Il risultato è troppo importante e determinante - dice - Il Liverpool ha avuto qualità e intensità superiore nei primi 20-25 minuti. Il rimpianto sono i due gol subiti a inizio ripresa, ma questo è il livello. Per intensità e qualità una partita così ci farà crescere tanto. La squadra era motivata e in verità ci aspettavamo una partenza forte degli avversari. Con la palla siamo stati troppo statici. Poi l'ambiente, la partita, la qualità e l'intensità degli avversari ci ha messo in difficoltà". Sono arrivati anche i complimenti di Klopp: "Lui aveva un bel sorriso, ci ha detto che è stata una grande partita. Peccato per il risultato perché sarebbe stato importante iniziare con un punto".