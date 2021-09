Nuovo confronto tra le due superpotenze in campo questa sera su Sky Sport Football alle 21. Il primo precedente risale al 2008 in Coppa Uefa e fu sfida tra due squadre profondamente diverse dai due dream team di campioni del presente. Da Ireland a De Bruyne, da Luyindula a Messi: ecco il clamoroso confronto. E in panchina c'era anche un attuale attaccante del Genoa!

