Dopo 322 giorni l'Inter è tornata a vincere in Champions League. I nerazzurri hanno centrato la prima vittoria stagionale in Europa nel match contro lo Sheriff Tiraspol, conquistando tre punti importanti nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Un successo maturato al termine di un'ottima prestazione di squadra, come sottolineato da Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare - spiega l'allenatore nerazzurro dopo il match - Lo Sheriff era reduce da due vittorie, sapevamo che sarebbero arrivati sulle ali dell'entusiasmo e che sarebbe stata una partita complicata. Siamo stati squadra, creando tanto". Inzaghi, tuttavia, ha evidenziato anche le lacune dove l'Inter deve crescere: "Nonostante il buon gioco espresso, però, possiamo migliorare tanto. Abbiamo concesso 4-5 ripartenze pericolose, sappiamo che dobbiamo lavorarci. Abbiamo creato 13-14 palle gol, sicuramente abbiamo sviluppato un ottimo calcio, ma potevamo fare più reti".